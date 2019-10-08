Политика
РИА НовостиАлександр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства. Ранее Калашников был начальником управления ФСБ Красноярского края.
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Интернет
Настольный браузер Opera поможет уйти от слежки
Разработчики Opera обновили настольную версию браузера, встроив в неё систему защиты от слежки за онлайн-активностью.
Вести.Хайтек 06:59
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Экономика
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс 01:30
Политика
Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы
Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Ugpressa.ru вчера в 12:02
Единоборства
Боец ММА из Узбекистана скончался после поединка на турнире в Грозном
Боец смешанных единоборств (MMA) из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался через несколько дней после поражения в поединке на турнире ACA 100 в Грозном, сообщает sports.uz.
РИА Новости вчера в 13:55
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»
В сети опубликован новый трейлер р комедийного фильма ужасов "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2". Лента "Zombieland: Double Tap" — это прямое продолжение полюбившейся многим первой части фильма.
Piter.tv 04:15
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк появилась на публике с глубоким декольте
Дочь тяжелобольной актрисы появилась на публике в платье с глубоким декольте.
Дни24 вчера в 02:41
Армия и оружие
США отказались от участия в военной операции Турции в Сирии
Газета.Ru 06 октября в 23:38
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Происшествия
Истребитель F-16 разбился в Германии
Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известия 10:24
Космос
В атмосфере Земли сгорел экспериментальный китайский спутник Xinyan-1
Экспериментальный китайский спутник Xinyan-1 сгорел в атмосфере Земли.
REGNUM 08:17
Политика
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов
В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
RT на русском 10:01
Политика
В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Общество
Журналист Znak.com нашел в центре Кургана подпольный крематорий
Подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и трупы животных, обнаружил корреспондент Znak.com в центре Кургана.
Znak.com 09:45
Футбол
Федун: совет директоров не обсуждал нового тренера «Спартака»
Член совета директоров московского "Спартака" Андрей Федун сообщил, что кандидатура нового главного тренера на нем не обсуждалась.
Газета.Ru 07:43
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Политика
Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств
Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.
Российская газета 07:17
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.
Известия 04:49
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери
Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.
Вечерняя Москва 09:12
Происшествия
В Анапе судью задержали за попытку мошенничества и вымогательство
В Анапе в Краснодарском крае против районного судьи завели уголовное дело. Владимира Стародубцева подозревают в вымогательстве денег.
Регион online 10:48
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Спорт
IBU отказался восстанавливать права Союза биатлонистов России
Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать вопрос восстановления Союза биатлонистов России (СБР) на исполкоме, который пройдёт в Мюнхене с 18 по 20 октября.
News.ru 08:28
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета вчера в 04:42