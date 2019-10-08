с чего всё началось

"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России". Как сообщила ТАСС замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, новый директор ФСИН ранее возглавлял УФСБ по Красноярскому краю.

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Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

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