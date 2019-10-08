Политика

ТАССТАССАлександр Калашников назначен директором ФСИН

"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России". Как сообщила ТАСС замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, новый директор ФСИН ранее возглавлял УФСБ по Красноярскому краю.
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с чего всё началось
Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует
 из информации в разделе «Руководство» на сайте ведомства.
РБК06:38

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Александр Калашников назначен директором ФСИН

РИА Новости07:26

Назначен новый директор ФСИН

Московский Комсомолец05:51

Александр Калашников назначен директором ФСИН

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ФСИН России возглавил офицер ФСБ

Интерфакс06:46

ФСИН возглавил экс-начальник УФСБ по Красноярскому краю Калашников

Коммерсантъ06:44

Назначен новый директор ФСИН

Lenta.ru06:26

Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска

РБК07:04
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