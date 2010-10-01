Общество

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлександр Кержаков воссоздал обложку альбома группы The Doors

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков выложил в Instagram фото, где он в очередной раз воссоздал обложку популярного альбома. На этот раз объектом внимания лучшего бомбардира в истории «Зенита», теперь тренирующий юношескую сборную России, стала группа The Doors.
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Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
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В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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РБК 06:28
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Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин планирует провести совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на фоне борьбы с эпидемией коронавирусного заболевания.
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Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

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Правительство России расширило рекомендуемый перечень товаров первой необходимости, включив в него все средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие и антисептические средства.
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Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде

В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
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Александр Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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The Doors
Американская рок-группа
Американская рок-группа, созданная в 1965 году в Лос-Анджелесе, оказавшая сильное влияние на культуру и искусство 60-х годов. Загадочные, мистические, иносказательные тексты песен и яркий образ вокалиста группы, Джима Моррисона, сделали её едва ли не самой знаменитой и равно же противоречивой группой своего времени. После смерти в 1971 году Джима Моррисона оставшиеся музыканты продолжили выступать и записываться в формате трио, а в 1973 году группа прекратила своё существование. В общей сложности в США было реализовано 32 500 500 копий их альбомов. Группа продала более 100 миллионов альбомов по всему миру. The Doors стала первой американской группой, у которой было 8 золотых альбомов подряд...
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