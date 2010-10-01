Общество
Спорт-ЭкспрессАлександр Кержаков воссоздал обложку альбома группы The Doors
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков выложил в Instagram фото, где он в очередной раз воссоздал обложку популярного альбома. На этот раз объектом внимания лучшего бомбардира в истории «Зенита», теперь тренирующий юношескую сборную России, стала группа The Doors.
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Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Общество
Вице-премьер Борисов переназначил Токарева главой «Транснефти»
Вице-премьер России Юрий Борисов переназначил Николая Токарева главой компании «Транснефть» на ближайшие пять лет.
Известия 03:59
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Оперштаб скорректировал данные по Москве и области
Согласно информации подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом, в число всех заболевших входят люди люди в возрасте от 18 до 45 лет (256 человек), в возрасте от 46 до 64 лет (272 человека), от 65 до 94 лет (138 человек) и 43 ребенка.
Вести.Ru вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Рыбин и Сенчукова оказались за чертой бедности
Московский Комсомолец 03:32
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 4268 случаев заболевания COVID-19 в 76 регионах.
РИА Новости 04:32
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Транспорт
В Подмосковье вводят новые правила использования цифровых пропусков
В Подмосковье новые правила оформления и использования цифровых пропусков вводятся со среды, 22 апреля, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Ugpressa.ru 18 апреля в 18:22
Общество
Следственный комитет будет искать фейки в сообщениях СМИ Ставрополья
Следственный комитет заявил, что будет целенаправленно выискивать недостоверную информацию о коронавирусе в СМИ и сообщениях пользователей интернета.
Newstracker.ru 04:38
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:11
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Происшествия
В Екатеринбурге обследуют курсантов из Тюмени из-за коронавируса
В Екатеринбург из Тюмени прибыли 40 курсантов.
Уральский меридиан 04:18
Общество
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
Происшествия
В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Югре, сообщает в Telegram региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК 03:14
Общество
Общежитие Первого медицинского университета закрыли на карантин
Общежитие № 3 Первого меда закрыли на карантин в связи с обнаружением у нескольких студентов коронавируса.
Карповка 03:17
Наука
Псилоцибин научили производить пекарские дрожжи
Goroday.ru 03:57
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона.
Коммерсантъ Новосибирск 04:03
Общество
Россиянам начали готовить крупные доплаты. Мишустин принял решение
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает максимальные выплаты для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 г.
Konkurent.ru вчера в 19:19
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Происшествия
На Кубани скончались три пациента с коронавирусом
Краснодар, 20 апреля 2020, 11:18 — REGNUM Три пациента, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, скончались в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 20 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:18
Общество
В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом
Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер.
ТАСС 03:43