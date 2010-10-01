Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков выложил в Instagram фото, где он в очередной раз воссоздал обложку популярного альбома. На этот раз объектом внимания лучшего бомбардира в истории «Зенита», теперь тренирующий юношескую сборную России, стала группа The Doors.

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