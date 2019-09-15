Как стало известно «Чемпионату», сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.

с чего всё началось

Нападающий Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи» до конца года, а зимой вернуться в «Зенит».

Александр Кокорин может стать девятым игроком «Зенита» в «Сочи»

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