Футбол
78.ruАлександр Кокорин может стать девятым игроком «Зенита» в «Сочи»
Нападающий Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи» до конца года, а зимой вернуться в «Зенит».
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.Чемпионатвчера в 11:30
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Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
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Представители клуба Бекхэма провели переговоры с отцом Месси
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