Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваАлександр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области по УДО. Они отбывали наказание за две драки в центре Москвы.
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Кокорин сможет сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Нападающий Александр Кокорин может провести первый с октября 2018 года матч за футбольный клуб "Зенит" на профессиональном уровне во время паузы на игры сборных в октябре или ноябре, если к тому моменту наберет форму. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.
ТАСС06:44

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Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Газета.Ru13:24

«Зенит» анонсировал первый матч Кокорина после освобождения из колонии

РБК08:02

Кокорин осенью сможет сыграть за «Зенит» в товарищеском матче

Матч ТВ07:48

Кокорин может впервые сыграть за «Зенит» после возвращения в товарищеском матче

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Кокорин может сыграть за «Зенит» в октябре или ноябре

Евро-футбол.ру07:30

Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Говорит Москва06:53

Кокорин сможет сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

ТАСС06:44
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