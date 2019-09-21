Нападающий Александр Кокорин может провести первый с октября 2018 года матч за футбольный клуб "Зенит" на профессиональном уровне во время паузы на игры сборных в октябре или ноябре, если к тому моменту наберет форму. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

с чего всё началось

17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области по УДО. Они отбывали наказание за две драки в центре Москвы.

Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

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