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Говорит МоскваАлександр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче
17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области по УДО. Они отбывали наказание за две драки в центре Москвы.
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Нападающий Александр Кокорин может провести первый с октября 2018 года матч за футбольный клуб "Зенит" на профессиональном уровне во время паузы на игры сборных в октябре или ноябре, если к тому моменту наберет форму. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.ТАСС06:44
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