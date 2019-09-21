Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваАлександр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области по УДО. Они отбывали наказание за две драки в центре Москвы.
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Кокорин сможет сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Нападающий Александр Кокорин может провести первый с октября 2018 года матч за футбольный клуб "Зенит" на профессиональном уровне во время паузы на игры сборных в октябре или ноябре, если к тому моменту наберет форму. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.
ТАСС06:44

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Гендиректор «Зенита» обозначил сроки выхода Кокорина на поле

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«Зенит» анонсировал первый матч Кокорина после освобождения из колонии

РБК08:02

Кокорин может впервые сыграть за «Зенит» после возвращения в товарищеском матче

Чемпионат07:36

Кокорин может сыграть за «Зенит» в октябре или ноябре

Евро-футбол.ру07:30

Кокорин может сыграть за «Зенит» в товарищеских матчах в октябре

Нева Спорт08:05

Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Говорит Москва06:53

Кокорин сможет сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

ТАСС06:44
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Происшествия

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Газета.Ru 04:23
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Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
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Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
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Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
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Общество

Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами

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Энергетика

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
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Политика

Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Политика

WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
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«Цифровой забег»: в Уфе стартовал финальный этап перехода на «цифру»

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Глава UFC допустил возможность боя Нурмагомедова с Сен-Пьером

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает возможным проведения поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе, и экс-чемпионом UFC канадцем Жорже Сен-Пьером.
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Авто

«АвтоВАЗ» приостановил продажу партии Lada Largus

«АвтоВАЗ» приостановил продажу партии автомобилей Lada Largus из-за неисправности в топливной системе.
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Гаджеты

Кнопочный телефон Nokia на базе Android показал работу на видео

В сети появилось интересное видео, демонстрирующее кнопочный телефон Nokia, работающий под управлением операционной системы Android.
Ferra 07:38
Армия и оружие

Турция завершила подготовку к новой операции в Сирии

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Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане

В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
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Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Братиславе

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Умер заслуженный артист РФ Анатолий Бородин

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Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

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Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
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В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на полицейского

Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на полицейского в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
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В Финляндии возбудили уголовное дело о ввезенных из России волкособах

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Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
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Политика

Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
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Авто

Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan

Сообщается, что в ходе тестов на прошлой неделе электромобиль компании прошёл круг на этой трассе за 7 мин 23 с, побив рекорд Porsche Taycan, установленный в августе этого года.
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму

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РИА Новости вчера в 08:22
Армия и оружие

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии

Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
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Водопроводная вода может быть причиной развития рака

Оказалось, что эти вещества способны стать причиной развития более чем 100 тысяч случаев рака в одном поколении в США.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина

Размещенные в разделе боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты раскрывают детали Таллинской наступательной операции и рассказывают об атмосфере освобождения Таллина.
РИА Новости вчера в 18:04
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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