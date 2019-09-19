Футбол

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургАлександр Кокорин прошел медосмотр в «Зените»

Освободившийся из колонии нападающий Александр Кокорин прибыл в Петербург и прошел медицинский осмотр в сотрудничающем в ФК «Зенит» международном медицинском центре «СОГАЗ».
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