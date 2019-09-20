Футбол
Коммерсантъ Санкт-ПетербургАлександр Кокорин прошел медосмотр в «Зените»
Освободившийся из колонии нападающий Александр Кокорин прибыл в Петербург и прошел медицинский осмотр в сотрудничающем в ФК «Зенит» международном медицинском центре «СОГАЗ».
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Политика
В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации
Шхагошев объяснил, что если DW не предоставит комиссии объяснений, депутаты попросят Генпрокуратуру возбудить против СМИ административное дело или попросят МИД или Роскомнадзор, чтобы компанию "как минимум временно" лишили аккредитации, пока она не предоставит объяснений.
Интерфакс 10:02
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru 12:52
Политика
Стали известны темы переговоров Трампа и Зеленского
Переговоры президентов США и Украины пройдут на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября.
Газета.Ru 14:52
Армия и оружие
Успешный пуск ракеты «Искандер-М» провели на учениях «Центр-2019»
Экономика сегодня вчера в 19:04
Теннис
Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге
Спорт-Экспресс 14:47
Общество
На выходных москвичей ждет мокрый снег
Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, о чем сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Вести Подмосковья вчера в 06:01
Политика
Минтранс допустил расторжение договора об управлении железными дорогами Армении
Министерство транспорта России допускает досрочное расторжение договора об управлении ОАО "Российские железные дороги" железнодорожной сетью Армении, сообщил "Интерфаксу" представитель Минтранса.
Интерфакс 13:44
Армия и оружие
В США заявили о наличии плана прорыва ПВО Калининграда
У Соединенных Штатов имеется план прорыва российской противовоздушной обороны в Калининграде, и при необходимости они готовы привести его в действие.
Rambler News Service 00:48
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Политика
В Киеве срыв подписания «формулы Штайнмайера» объяснили недоразумением
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не была согласована на заседании контактной группы в Минске из-за технического недоразумения.
Life.ru 08:09
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ вчера в 07:22
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Здоровье
В США врачи обнаружили у женщины синюю кровь
Как пишет Daily Mail, во время взятия анализов медики были шокированы тем, что полученная кровь была темно-синего цвета, а кожа и ногти имели синий оттенок.
Астрахань FM вчера в 07:47
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Общество
Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.
РИА Новости вчера в 06:43
Политика
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Наука
МТС протестировала умный транспорт на сети 5G
Lenta.ru 18 сентября в 09:54
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
Lenta.ru 05:39
Политика
Трамп пригрозил ударом по 15 важнейшим объектам Ирана
США не хотят войны с Тегераном, но могут очень быстро разрушить 15 наиболее значительных целей в Иране, предупредил глава Белого дома Дональд Трамп.
Газета.Ru 14:22
Экономика
В работе «Билайна» произошел сбой
Некоторые абоненты «Вымпелкома» (бренд «Билайн») в пятницу столкнулись с проблемами при получении sms-сообщений от банков.
Ведомости 11:26
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Экономика
Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Известия вчера в 03:32