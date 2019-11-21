Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruАлександр Кокорин рассказал, что тренируется в общей группе

Все нормально, тренируюсь в общей группе. Недавно была двусторонка, сыграли около 70 минут.
Читать в источнике
Комментировать
Александр Кокорин
Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться — одно дело, а играть — совсем другое.
— Александр Кокорин, российский футболистАБН 07:31

Подробнее о событии

Александр Кокорин: «Рад играть хотя бы в двусторонках. Жалко, скоро перерыв»

Спорт-Экспресс06:03

Кокорин: не хочу сейчас оценивать своё физическое состояние

Чемпионат06:18

Кокорин: «Я прошел все тесты и занятия, тренируюсь в общей группе и чувствую себя хорошо»

Sport24.ru05:23

«Прошел все тесты»: Александр Кокорин рассказал о своих тренировках в «Зените»

Петербургский дневник06:37

Кокорин рассказал о своём физическом состоянии

Sport.ru07:15

«Если судить по тестам — все нормально». Кокорин рассказал о своей форме

Sportbox.RU07:23

Кокорин пришел на благотворительный турнир и передал детям свой опыт

АБН07:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
Наука

Изучена польза скрининга дисфункции щитовидной железы у небеременных

Канадские исследователи заявили, что проведение скрининга дисфункции щитовидной железы у небеременных женщин является бесполезным.
Goroday.ru 01:19
Политика

Госдума сняла ограничения на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли законопроект о снятии возрастного ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ.
Экономика сегодня вчера в 08:51
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ 04:21
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости вчера в 03:17
Экономика

Глава ФНС Мишустин впечатляюще отчитался о работе налоговой службы

На расширенной коллегии ФНС РФ в День работника налоговых органов подвели итоги работы налоговой службы за десять месяцев и поставили задачи, которые необходимо выполнить до конца 2019 года.
Московский Комсомолец 07:05
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Фигурное катание

Бросок на Хоккайдо: Загитова поборется за место в Финале Гран-при

Заключительный этап Гран-при сезона-2019/20 стартует в японском Саппоро, олимпийская чемпионка Алина Загитова поборется за выход в финал серии, как и другие отечественные фигуристы.
РИА Новости 07:00
Транспорт

Путин прокатился по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
РБК 07:15
Фигурное катание

Туктамышева рассказал о доходах в фигурном катании

Среди прочего, чемпионка мира и Европы рассказала о зарплатах в фигурном катании.
Нева Спорт 07:05
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Политика

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:32
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости 05:15
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Свободная Пресса 06:33
Гаджеты

Apple выпустила батарейные чехлы для iPhone 11 с кнопкой для камеры

News.ru 05:49
Здоровье

Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
РЕН ТВ вчера в 22:40
Политика

Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
RT на русском 06:44
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Происшествия

Заразившая ВИЧ пятерых пациентов медсестра устроилась в новый медцентр

Lenta.ru 18 ноября в 21:52
Авто

В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4

Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Известия 02:52
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости вчера в 21:06
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы

Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
РИА Новости Крым 05:28
Авто

Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4

Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Новые автомобили 19 ноября в 22:48
Здоровье

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК вчера в 11:20
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Здоровье

Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
MedikForum.ru 18 ноября в 12:30
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное