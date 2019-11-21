Футбол
News.ruКокорин рассказал о своём физическом состоянии
Нападающий петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал о том, в каком физическом состоянии сейчас находится. Все обследования и тесты, которые я проходил, показали нормальный результат. Всё нормально, тренируюсь в общей группе.
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Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться — одно дело, а играть — совсем другое.
— Александр Кокорин, российский футболистАБН вчера в 07:31
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Александр Кокорин: «Рад играть хотя бы в двусторонках. Жалко, скоро перерыв»
Спорт-Экспрессвчера в 06:03
«Прошел все тесты»: Александр Кокорин рассказал о своих тренировках в «Зените»
Петербургский дневниквчера в 06:37
Кокорин: «Я прошел все тесты и занятия, тренируюсь в общей группе и чувствую себя хорошо»
Sport24.ruвчера в 05:23
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