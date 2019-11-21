Футбол
Bookmaker-ratings.ruАлександр Кокорин рассказал, что тренируется в общей группе
Все нормально, тренируюсь в общей группе. Недавно была двусторонка, сыграли около 70 минут. У меня время есть, мне торопиться некуда.
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Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться — одно дело, а играть — совсем другое.
— Александр Кокорин, российский футболистАБН вчера в 07:31
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