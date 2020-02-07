Политика

ИзвестияИзвестияАлександр Козлов назначен замминистра строительства и ЖКХ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Мишустин назначил Александра Козлова замглавы Минстроя

ТАСС15:25

Александр Козлов назначен замминистра строительства и ЖКХ

Известия15:25

Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

РБК16:26

Мишустин назначил замминистра строительства и ЖКХ

Российская газета15:46

Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ

Газета.Ru15:27

Мишустин назначил замминистра строительства

Национальная служба новостей15:45

Замглавы Минстроя стал Александр Козлов

News.ru16:10
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Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Газета.Ru 14:39
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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

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Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.
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ФАС: в России выросли цены на медицинские маски

В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
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В США нашли пикап Nissan Frontier (Navara), который проехал с родными агрегатами 1 000 000 миль (1 600 000 км).
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Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
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В Сети появились кадры со съемок четвертой «Матрицы»

В Сети уже появились кадры со съемок четвертой части «Матрицы», которая, по слухам, появится на экранах в мае будущего года.
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ЦБ снизил ключевую ставку до 6%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, говорится в заявлении регулятора.
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАСС вчера в 17:25
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В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
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AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК

В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
iXBT.com вчера в 07:09
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Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ

Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов. Бонус также получит и главный тренер команды Юрген Клопп.
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Sony запустила сайт, посвященный консоли PlayStation 5

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В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

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Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу

Политика Сегодня 00:10
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Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса

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Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

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Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона

Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
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Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым

Газета.Ru вчера в 10:13
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Стрельба по живым мишеням. В Полтаве девушка устроила кровавую бойню в тире

Восемнадцатилетняя жительница Полтавы 7 февраля пришла в местный тир и по неустановленным причинам открыла огонь по людям.
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Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
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Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР

RT на русском вчера в 23:36
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Где пройти бесплатный онкоскрининг в Москве в феврале

Приемы пройдут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля.
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