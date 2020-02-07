Политика
ИзвестияАлександр Козлов назначен замминистра строительства и ЖКХ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Экономика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Экономика
Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей
Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
Футбол
Семин рассказал, когда может завершить карьеру
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.
Общество
ФАС: в России выросли цены на медицинские маски
В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
Авто
Пикап Nissan проехал 1,6 млн километров с оригинальным мотором
В США нашли пикап Nissan Frontier (Navara), который проехал с родными агрегатами 1 000 000 миль (1 600 000 км).
Наука
Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей
Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
Кино
В Сети появились кадры со съемок четвертой «Матрицы»
В Сети уже появились кадры со съемок четвертой части «Матрицы», которая, по слухам, появится на экранах в мае будущего года.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, говорится в заявлении регулятора.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Гаджеты
AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК
В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
Футбол
Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ
Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов. Бонус также получит и главный тренер команды Юрген Клопп.
Игры
Sony запустила сайт, посвященный консоли PlayStation 5
Политика
Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу
Космос
Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Политика
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Происшествия
Стрельба по живым мишеням. В Полтаве девушка устроила кровавую бойню в тире
Восемнадцатилетняя жительница Полтавы 7 февраля пришла в местный тир и по неустановленным причинам открыла огонь по людям.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
Армия и оружие
Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР
Здоровье
Где пройти бесплатный онкоскрининг в Москве в феврале
Приемы пройдут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля.