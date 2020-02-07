Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Общество Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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