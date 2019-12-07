Экономика
КоммерсантъАлександр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes. Его представитель подтвердил, что «по трудовой книжке» господин Лебедев больше не банкир. Государственная транспортная лизинговая компания сообщила, что приобрела 76,27% (НРБ).
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Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете в Эстерсунде
Происшествия
Виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьяную езду
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Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ
В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.
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В Казани на пожаре в пятиэтажке погибли два человека
В Казани в субботу 7 декабря произошел пожар в пятиэтажке на улице Актайская, 7а. Из горящего дома спасены 23 жильца.
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Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Музыка
Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел из проекта
Ранее Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни. Читайте также: Меладзе раскритиковал выступление участника шоу «Голос»
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Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Наука
В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян
Политика
«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский раскритиковал оскорбляющих россиян артистов
Михаил Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян и политику правительства. Речь идет о Лайме Вайкуле и Максиме Покровском.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Футбол
МЮ победил «Манчестер Сити» в манкунианском дерби АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Политика
Корбин заявил о непричастности РФ к секретным британским документам
Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил о непричастности России к тому, что конфиденциальные документы Британии стали достоянием общественности.
Единоборства
Прямая видеотрансляция боя Поветкин — Хантер начнётся в 23:50 мск
7 декабря в пригороде Эр-Рияда Эд-Диръии, Саудовская Аравия, состоится главный поединок года в супертяжёлом весе.
Игры
В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2
На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
Фигурное катание
Юдзуру Ханю: думаю, Трусова уже лучше меня
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю поделился своим мнением о российской фигуристке Александре Трусовой.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Футбол
Барселона — Мальорка 2:0 (1-й тайм)
В 16-м туре Ла Лиги «Барселона» встречается с «Мальоркой».
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Общество
В новогодней столице России Рязани пройдет парад Дедов Морозов
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Общество
Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
Происшествия
Грузовик и автобус столкнулись в Пензенской области
В Пензенской области при столкновении грузового автомобиля и автобуса пострадали 10 человек.
Происшествия
В Биробиджане начался пожар в торговом центре
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной
В созвездии Кита в ядре галактики Holm 15A была обнаружена самая черная дыра во вселенной.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до семи
Спасатели нашли тела еще двух погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Политика
Адвокат Егора Жукова похвастался, что спонсирует армию Украины
Адвокат студента ВШЭ Егора Жукова Илья Новиков заявил в Facebook, что направляет деньги на спонсирование Вооруженных сил Украины.