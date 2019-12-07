Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАлександр Лебедев вышел из банковского бизнеса

Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes. Его представитель подтвердил, что «по трудовой книжке» господин Лебедев больше не банкир. Государственная транспортная лизинговая компания сообщила, что приобрела 76,27% (НРБ).
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:45, Ашберн
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