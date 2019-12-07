Экономика
КоммерсантъАлександр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes. Его представитель подтвердил, что «по трудовой книжке» господин Лебедев больше не банкир. Государственная транспортная лизинговая компания сообщила, что приобрела 76,27% (НРБ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Политика
«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Ари: «Судьи допустили ошибку, повлиявшую на результат»
Судьям надо проанализировать работу, потому что была ошибка, повлиявшая на результат.
Происшествия
Бывшего главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Уточняется, что бывший глава Щелковского района был арестован по делу о взятке в особо крупном размере.
Происшествия
Суд в Москве арестовал шесть фигурантов дела об убийстве Эльджаркиева
Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Происшествия
СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве
Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Футбол
«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Происшествия
В Казани на пожаре в пятиэтажке погибли два человека
В Казани в субботу 7 декабря произошел пожар в пятиэтажке на улице Актайская, 7а. Из горящего дома спасены 23 жильца.
Шоу-бизнес
Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах
Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
Футбол
«Реал» победил «Эспаньол» и возглавил таблицу Примеры
«Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Гаджеты
Компания Huawei презентовала новые смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G
В общей сложности производитель представил три смартфона — Huawei Nova 6 5G, Nova 6 и Nova 6 SE, где последний самый простой, но сейчас речь пойдет о старших модификациях, оснащенных топовым «железом».
Общество
В Южной Африке почти высох крупнейший в мире водопад Виктория
Речь идет о водопаде Виктория, который находится в южной части континента. Он пересох практически полностью.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко
Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Политика
В Кремле не стали комментировать идею Зеленского о «страже» в Донбассе
В Кремле «не считают возможным» комментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» в Донбассе.
Единоборства
Руис намного тяжелее Джошуа, Поветкин перевесил Хантера
По итогам церемонии взвешивания Поветкин показал вес 104 кг. Хантер оказался чуть легче — его вес составил 102,8 кг.
Общество
Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым
Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
Общество
В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль
В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.
Единоборства
Сын Кости Цзю одержал 11-ю победу нокаутом
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Гаджеты
TSMC планирует запустить производство по 3-нм техпроцессу в 2020 году
Тайваньская компания TSMC запустит серийное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу в 2020 году, заявил вице-президент компании Джей Кей Вон.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свою коллекцию прозрачных платьев
65-летняя Любовь Успенская показала своим подписчикам в Instagram коллекцию откровенных платьев в пол. Она примерила самые эффектные из них.
Шоу-бизнес
Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.