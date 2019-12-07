Экономика
КоммерсантъАлександр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes. Его представитель подтвердил, что «по трудовой книжке» господин Лебедев больше не банкир. Государственная транспортная лизинговая компания сообщила, что приобрела 76,27% (НРБ).
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Политика
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до пяти человек
Спорт
Участники саммита МОК выступили за санкции в отношении России
Участники саммита Международного олимпийского комитета (МОК) выступили за справедливость санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России, сообщает ТАСС.
Происшествия
Сбитые в Нижнем Новгороде школьники направлялись в театр
Иномарка столкнулась с двумя легковыми автомобилями, одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу людей - 11 девятиклассников и двое взрослых, сопровождавших их.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Украинское издание "Милитаристский портал" опубликовало видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Футбол
Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Политика
Порошенко призвал построить стену на границе с Россией
Экс-президент Украины Пётр Порошенко, комментируя планы Киева отделить Донбасс стеной при отсутствии прогресса на нормандском саммите, призвал вместо этого начать строительство заграждений на границе с Россией.
Политика
«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Экономика
В Йошкар-Оле прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год
Участники публичных слушаний рекомендовали Собранию депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» принять проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом поступивших рекомендаций.
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Наука
Ученые нашли новую причину рака
Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.
Фигурное катание
Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при
За свое выступление спортсменка получила 85,45 балла. Это мировой рекорд в короткой программе.
Биатлон
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Футбол
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 1:2
Авто
В России подешевели автомобили Ravon
Например, Ravon R2 с учетом программ предлагают по цене от 568 тыс. рублей, а Ravon R3 Nexia или Ravon R4 можно купить за 550 тыс. и 603. тыс. соответственно.
Общество
Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ
Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Украины Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».