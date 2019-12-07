Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАлександр Лебедев вышел из банковского бизнеса

Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes. Его представитель подтвердил, что «по трудовой книжке» господин Лебедев больше не банкир. Государственная транспортная лизинговая компания сообщила, что приобрела 76,27% (НРБ).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ГТЛК стала крупнейшим собственником Национального резервного банка

ТАССвчера в 16:14

Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса

Коммерсантъ12:41

ГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка

Ведомости02:26

ГТЛК стала крупнейшим собственником Национального Резервного Банка

Банки.рувчера в 15:00

Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса

РБК06:31

«Больше не банкир по трудовой книжке»: Александр Лебедев продал банковский бизнес

Forbes07:21

Александр Лебедев решил полностью выйти из банковского бизнеса

News.ru07:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Московский Комсомолец 13:14
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до пяти человек

Политическая Экспертиза 06:43
Спорт

Участники саммита МОК выступили за санкции в отношении России

Участники саммита Международного олимпийского комитета (МОК) выступили за справедливость санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:56
Происшествия

Сбитые в Нижнем Новгороде школьники направлялись в театр

Иномарка столкнулась с двумя легковыми автомобилями, одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу людей - 11 девятиклассников и двое взрослых, сопровождавших их.
Российская газета 12:35
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты

Украинское издание "Милитаристский портал" опубликовало видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
РИА Новости 13:10
Общество

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь

REGNUM 06:38
Футбол

Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Известия 12:50
Единоборства

Джошуа пообещал срубить Руиса как дерево в поединке-реванше

Нева Спорт 11:04
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
Политика

Порошенко призвал построить стену на границе с Россией

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, комментируя планы Киева отделить Донбасс стеной при отсутствии прогресса на нормандском саммите, призвал вместо этого начать строительство заграждений на границе с Россией.
RT на русском 08:06
Политика

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 11:41
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Экономика

В Йошкар-Оле прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год

Участники публичных слушаний рекомендовали Собранию депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» принять проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом поступивших рекомендаций.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:53
Общество

Названы продукты, разрушающие кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Вести.Ru 04:15
Наука

Ученые нашли новую причину рака

Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.
Политика Сегодня 02:26
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на машину

ТАСС 03:40
Происшествия

В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

РБК 10:23
Фигурное катание

Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при

За свое выступление спортсменка получила 85,45 балла. Это мировой рекорд в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:09
Биатлон

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

RT на русском 12:49
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru 13:55
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск 05 декабря в 05:58
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости вчера в 07:33
Футбол

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 1:2

Евро-футбол.ру 11:45
Авто

В России подешевели автомобили Ravon

Например, Ravon R2 с учетом программ предлагают по цене от 568 тыс. рублей, а Ravon R3 Nexia или Ravon R4 можно купить за 550 тыс. и 603. тыс. соответственно.
Tvoe-avto.com 04 декабря в 12:38
Общество

Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ

Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Lenta.ru 07:06
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда 06:25
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Президент Украины Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».
ИА Новороссия 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное