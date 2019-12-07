Экономика

РБКРБКАлександр Лебедев вышел из банковского бизнеса

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По данным на октябрь текущего года, объем лизингового портфеля ГТЛК превысил 1,029 трлн руб. Единственным акционером компании является Министерство транспорта России (100% акций). Представитель Лебедева заявил РБК, что Александр Лебедев решил выйти из банковского бизнеса.
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