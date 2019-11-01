РПЛ

Спорт71Спорт71Александр Ломовицкий не сыграет со «Спартаком»

Срок соглашения истекает по итогам текущего сезона. В текущем сезоне Ломовицкий сыграл за туляков в РПЛ 12 матчей и забил 2 мяча. Встреча со «Спартаком» пройдет в Москве 4 ноября, начало в 19.00.
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Ломовицкий не сыграет за «Арсенал» в матче со «Спартаком»

Sport24.ru04:23

Ломовицкий не сыграет со «Спартаком» по условиям аренды

Sports.ru04:48

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий не сыграет со «Спартаком»

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Ломовицкий не сыграет со «Спартаком»

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Источник: Ломовицкий не сможет сыграть со «Спартаком»

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В России изменился ГОСТ на хлеб

С 1 ноября 2019 года хлеб будут изготавливать по новому ГОСТу, сообщает ТАСС.
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В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье

В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
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