РПЛ
Спорт71Александр Ломовицкий не сыграет со «Спартаком»
Срок соглашения истекает по итогам текущего сезона. В текущем сезоне Ломовицкий сыграл за туляков в РПЛ 12 матчей и забил 2 мяча. Встреча со «Спартаком» пройдет в Москве 4 ноября, начало в 19.00.
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Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий не сыграет со «Спартаком»
Тульские новости06:05
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