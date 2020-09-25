Александр Лукашенко хочет вложиться в экспортный терминал на Балтике
Александр Лукашенко хочет вложиться в экспортный терминал на Балтике В рамках отказа от использования прибалтийских портов президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вложить средства, которые останутся от российского госкредита на строительство Белорусской АЭС, в портовый проект в Ленинградской области.В источнике
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Доигрались. Прибалтийские порты теряют российские и белорусские деньги
Радио Комсомольская правда09:43