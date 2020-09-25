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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Александр Лукашенко хочет вложиться в экспортный терминал на Балтике

Александр Лукашенко хочет вложиться в экспортный терминал на Балтике В рамках отказа от использования прибалтийских портов президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вложить средства, которые останутся от российского госкредита на строительство Белорусской АЭС, в портовый проект в Ленинградской области.В источнике
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Радио Комсомольская правда

Доигрались. Прибалтийские порты теряют российские и белорусские деньги

Радио Комсомольская правда09:43
Коммерсантъ

Александр Лукашенко хочет вложиться в экспортный терминал на Балтике

Коммерсантъ25 сентября в 13:04
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Армения заявила о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе

Шестнадцать армянских военных погибли, еще 100 ранены в ходе боев на линии соприкосновения с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна.
Армения заявила о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе
РИА Новости10:31
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В Армении заявили о боях на всей линии соприкосновения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье на специальном заседании парламента сообщил, что сейчас Армия обороны Нагорного Карабаха ведет бои по всей протяженности линии соприкосновения.
Московский Комсомолец10:15

ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
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Тихановская выступила против экономических санкций Запада против Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила в интервью Le Journal du Dimanche, что выступает против введения экономических санкций Западом в отношении Белоруссии.
Московский Комсомолец06:21
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Хохлов высказался о возможном выходе Дзагоева в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов предположил, может ли полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выйти на поле в стартовом составе команды в матче с «Локомотивом» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русскомвчера в 15:15