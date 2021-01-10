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Александр Лукашенко назвал стоимость российского газа для Беларуси «несправедливой»

Россия поставляет природный газ Беларуси по «несправедливой» стоимости. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил президент республики Александр Лукашенко.В источнике
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Стоимость голубого топлива озвучил президент соседнего государства Александр Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1
».
Телеканал 360°вчера в 06:01
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RT на русском

Лукашенко заявил, что цена на газ из России могла бы быть «более справедливой»

RT на русскомвчера в 04:40
ТАСС

Лукашенко назвал цену на российский газ для Белоруссии в 2021 году

ТАССвчера в 06:23
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Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

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Интерфаксвчера в 04:44
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Лукашенко заявил, что цена на газ из России могла бы быть «более справедливой»

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Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии в 2021 году

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Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

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Александр Лукашенко рассказал о цене на российский газ для Беларуси в 2021 году

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Гомес после заявления Гасперини опубликовал моменты из матчей, где опускался вглубь поля

Напомним, у Гомеса произошёл конфликт с Гасперини в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Сообщалось, что в раздевалке случилась драка.
Чемпионат04:58