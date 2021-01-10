Александр Лукашенко назвал стоимость российского газа для Беларуси «несправедливой»
Россия поставляет природный газ Беларуси по «несправедливой» стоимости. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил президент республики Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Стоимость голубого топлива озвучил президент соседнего государства Александр Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1
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