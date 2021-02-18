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Союзное Вече
Союзное Вече

Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о поставках газа

Цена на газ выросла незначительно Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке и транзите газа по территории республики. Об этом сообщает ТАСС.В источнике
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Лукашенко одобрил изменения в соглашении с РФ о поставках и транзите газа

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Марсоход Perseverance прислал на Землю первые снимки с места посадки

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Газета.Ru00:41