Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о поставках газа
Цена на газ выросла незначительно Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке и транзите газа по территории республики. Об этом сообщает ТАСС.В источнике
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Лукашенко одобрил изменения в соглашении с РФ о поставках и транзите газа
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Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о поставках газа
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