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Аргументы недели
Аргументы недели

Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии

Белорусский лидер отметил: он, живой и не за границей, как тут некоторые уважаемые «свядомыя» раскручивают: «президент покинул страну и находится за границей». «Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — заявил Лукашенко на одном из совещаний.В источнике
С чего всё началось
«Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают, что президент покинул страну и находится за границей», — цитирует Лукашенко БелТА
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Известия04:58
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РИА Новости

Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии

РИА Новости05:16
РБК

Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны

РБК05:11
ТАСС

Лукашенко опроверг слухи о том, что находится за границей

ТАСС04:31
Интерфакс

Президент Белоруссии опроверг информацию об отъезде из страны

Интерфакс04:55
RT на русском

Лукашенко опроверг информацию о своём отъезде из Белоруссии

RT на русском05:39
Коммерсантъ

Лукашенко: я пока живой и не за границей

Коммерсантъ04:34
Известия

Лукашенко опроверг информацию о своем отъезде из Белоруссии

Известия04:58
КП - Беларусь

Я пока живой и не за границей: Лукашенко сделал заявление 14 августа

КП - Беларусь04:43

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Евразия.Эксперт03:03
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Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное дело02:36
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Путин заявил о недопустимости шантажа и диктата в Персидском заливе

В регионе Персидского залива не должно быть шантажа и диктата с чьей-либо стороны, а существующие проблемы следует решать на коллективной основе без односторонних подходов, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском10:36

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском09:33
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