Политика
Российская газетаАлександр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. Ранее сегодня белорусский глава провел совещание с участием высших должностных лиц государства.
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Космос
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю
Актуальные Новости 11:51
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Политика
Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США
Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране.
Газета.Ru 19:18
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Авто
Koenigsegg и Polestar готовят «что-то захватывающее»
В инстаграм-аккаунте Koenigsegg появилось фото, на котором изображены передние части четырёхместного гиперкара Gemera и концепта Polestar Precept.
За рулем Кубань 01:33
Армия и оружие
Переговоров в Ливии не будет, пока Турция не прекратит интервенцию
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказался проводить мирные переговоры с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, пока в стране присутствуют военные Турции.
Политическая Экспертиза 17:40
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Общество
Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
РИА Новости 18:38
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Армия и оружие
Сирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ 19:19
Политика
США расширили санкционный список по Кубе
США расширили санкции по Кубе, введя ограничения против семи организаций.
ТАСС 18:17
Здоровье
Алтайский врач «извинился» за видео о сокращении ставок в больнице
В новом видео Осипов приносит свои извинения главврачу Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константину Смирнову и объясняет, что не так истолковал поступившее ему предложение занять должность уборщика помещений.
Тайга.инфо вчера в 01:53
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о «немедленном продлении» ДСНВ
Вашингтон, 2 июня 2020, 22:08 — REGNUM В Конгрессе США один из сенаторов внёс законопроект, обязывающий Белый дом «немедленно продлить договор СНВ» и ограничить президента в любых действиях, направленных на разрушение этого договора, сообщает 2 июня RT.
REGNUM вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Технологии
Гоночный симулятор Project CARS 3 готов к запуску
Гоночный симулятор Project CARS 3 уже готов к выпуску этим летом для игры на Xbox One, PlayStation 4 и ПК.
Megaobzor.com 18:23
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
Армия и оружие
«Большой позор»: как украинские пропагандисты сели в лужу с историей о «похищении» солдата ВСУ
Версия командования десантно-штурмовых войск ВСУ о якобы «похищении» солдата-срочника Евгения Добринского прямо с наблюдательного пункта на границе с Крымом рассыпалась на глазах, и это приходится признавать даже украинским пропагандистам.
Rusvesna.su 10:42
Политика
В ЛНР признали русский язык «единственным государственным»
Украинский язык больше не считается государственным на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Российская газета 08:19
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38