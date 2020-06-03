Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. Ранее сегодня белорусский глава провел совещание с участием высших должностных лиц государства.

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