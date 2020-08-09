Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Брянские новости
Брянские новости

Александр Лукашенко победил на выборах в Белоруссии

В Белоруссии завершились президентские выборы. Как следует из экзит-полов, действующий глава государства набирает почти 80 процентов голосов.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

ЦИК обновил данные экзитполов на выборах президента Белоруссии

Lenta.ru15:23
Коммерсантъ

Экзит-пол показывает победу Лукашенко в первом туре

Коммерсантъ13:06
РИА Новости

Экзит-полл: Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах

РИА Новости14:00
РБК

Экзитпол показал победу Лукашенко на выборах

РБК13:56
ТАСС

Экзитпол телеканала СТВ: Лукашенко лидирует на выборах с 71,4% голосов

ТАСС14:37
Дождь

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев — о махинациях на выборах

Дождь15:11
Национальная служба новостей

Лукашенко победит. И проиграет?

Национальная служба новостей06:36

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.
Газета.Ru7 августа в 06:08
265

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходит15:52
152

Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.
Интерфакс7 августа в 08:56
246

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
6

Бинотто: Результат Феттеля стал следствием разворота

Учитывая позиции, которые занимали наши гонщики в конце первого круга – Шарль десятый, а Себастьян последний – мы попытались выбрать для них лучшие варианты стратегии, чтобы они заработали для команды как можно больше очков.
F1news.ru15:28