Александр Лукашенко победил на выборах в Белоруссии
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В Белоруссии завершились президентские выборы. Как следует из экзит-полов, действующий глава государства набирает почти 80 процентов голосов.В источнике
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