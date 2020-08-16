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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Александр Лукашенко поведал белорусам о планах иностранных «кукловодов»

Александр Лукашенко поведал белорусам о планах иностранных «кукловодов» Александр Лукашенко не позволит иностранным «кукловодам» захватить «красавицу страну», которой отдал «всю свою молодость и самые лучшие годы».В источнике

Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное дело14 августа в 02:36
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover2404:34
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МВД сообщило о 65 тыс. участников акции в поддержку Лукашенко в Минске

В акции сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске приняли участие около 65 тыс. человек, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.
Коммерсантъ09:38
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