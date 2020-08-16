Александр Лукашенко поведал белорусам о планах иностранных «кукловодов»
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Александр Лукашенко поведал белорусам о планах иностранных «кукловодов» Александр Лукашенко не позволит иностранным «кукловодам» захватить «красавицу страну», которой отдал «всю свою молодость и самые лучшие годы».В источнике