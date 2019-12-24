Политика
Суть событийАлександр Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны, что стало бы совсем простым вариантом объединения двух государств. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря. По его словам, такой союз примут и в России, и в Белоруссии.
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с чего всё началось
— Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже, в плане единого государства — вы вступаете в состав Белоруссии, — сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Life.ru08:24
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