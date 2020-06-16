Политика
ТАССЛукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил в среду журналистам посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
Читать в источнике
Оценить289
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Космос
«Кирпичики жизни» появились в космосе раньше звезд
N+1 15 июня в 04:49
Политика
Кравчук назвал Россию «дурным примером» в борьбе с коронавирусом
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью одному из киевских пропагандистских ресурсов обвинил украинцев в ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Rusvesna.su 11:55
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
Российская газета 17:23
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист отказался извиняться
Грузинский журналист Георгий Габуния, оскорбивший в июле 2019-го российского президента Владимира Путина, отказался извиняться за свои слова.
Lenta.ru 17:11
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
Игры
«Халк словно с Nintendo 64»: пользователи раскритиковали дизайн персонажей в Marvel’s Avengers
К посту сценарист прикрепил скриншот из Marvel’s Avengers, который демонстрирует Халка, Тора, Железного человека, Чёрную вдову и Мисс Марвел (Камалу Кан).
3DNews 14:39
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости вчера в 08:54
Футбол
Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
Экономика
Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi
Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня 13:40
Автоспорт
Red Bull: Хельмут Марко ничего не говорил про Льюиса Хэмилтона
Команда Red Bull Racing <подтвердила, что Хельмут Марко не говорил про внимание Льюиса Хэмилтона к протестам против расизма.
Autosport.com.ru 09:25
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Армия и оружие
США намерены продать Украине до 16 патрульных катеров за $600 млн
Соединенные Штаты планируют поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка $600 млн.
ТАСС 14:43
Политика
МИД объяснил задержание в Йемене напечатанных в России банкнот
Россия по заключенному ранее контракту начала печатать для Йемена новые банкноты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сведения о задержании сепаратистами в этой стране конвоя с 64 млрд реалов, напечатанных в России.
Взгляд.ру 11:08
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Игры
Опубликованы 12 минут геймплея «ремейка» Fallout 3 на движке Fallout 4
REGNUM вчера в 20:37
Энергетика
Новак рассказал об устраивающей Россию цене на нефть
Ранее в среду министр заявил, что Россия ответственно относится к обязательствам по сделке ОПЕК+ и в рамках новых договоренностей о снижении добычи нефти практически сразу вышла на полное их исполнение.
Известия 11:54
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»
«Манчестер Сити» и «Арсенал» провели матч 28-го тура АПЛ. Для обеих команд эта встреча была первой после возобновления сезона.
LiveSport.ru 17:29
Общество
В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю
Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
Здоровье
Об образовании и коронавирусе спросили Лимаренко на прямой линии
В ходе линии звучали вопросы и об областных дошкольных учреждениях, временно прекративших работу из-за пандемии.
Сахалин.Инфо 03:56
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52