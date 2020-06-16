Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил в среду журналистам посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

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