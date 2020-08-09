Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Говорит Москва
Говорит Москва

Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Лукашенко в очередной раз прокомментировал дело задержанных в Белоруссии россиян. По словам президента, Минск всегда будет готов на тесные отношения с Москвой и «ему всё равно, спровоцировала ли ситуацию третья страна».В источнике
Подробнее о событии
Известия

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Известия08:14
Газета.Ru

Соперница Лукашенко Тихановская проголосовала на выборах

Газета.Ru07:55
ТАСС

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

ТАСС04:07
РБК

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

РБК04:34
Lenta.ru

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Lenta.ru04:20
RT на русском

Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

RT на русском04:14
РИА Новости

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

РИА Новости04:57
КП - Беларусь

Как проголосовал на выборах Александр Лукашенко?

КП - Беларусь04:22

В Белоруссии началось основное голосование на выборах президента

Помимо Александра Лукашенко (глава Белоруссии с 1994 года) к выборам на пост президента допущены: Светлана Тихановская, супруга арестованного блогера Сергея Тихановского, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.
В Белоруссии началось основное голосование на выборах президента
Новые Известия02:34

Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19
1