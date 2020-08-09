Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
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Лукашенко в очередной раз прокомментировал дело задержанных в Белоруссии россиян. По словам президента, Минск всегда будет готов на тесные отношения с Москвой и «ему всё равно, спровоцировала ли ситуацию третья страна».В источнике
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Чем закончатся выборы в Белоруссии. Интервью Znak.com с бывшим аналитиком Лукашенко
Znak.comвчера в 23:21