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Говорит Москва
Говорит Москва

Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Лукашенко в очередной раз прокомментировал дело задержанных в Белоруссии россиян. По словам президента, Минск всегда будет готов на тесные отношения с Москвой и «ему всё равно, спровоцировала ли ситуацию третья страна».В источнике
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Известия

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Известия08:14
Lenta.ru

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Lenta.ru04:20
Газета.Ru

Соперница Лукашенко Тихановская проголосовала на выборах

Газета.Ru07:55
РБК

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

РБК04:34
ТАСС

Тихановская проголосовала на выборах президента Белоруссии

ТАСС08:15
RT на русском

Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

RT на русском04:14
Znak.com

Чем закончатся выборы в Белоруссии. Интервью Znak.com с бывшим аналитиком Лукашенко

Znak.comвчера в 23:21
КП - Беларусь

Как проголосовал на выборах Александр Лукашенко?

КП - Беларусь04:22

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Голландские СМИ подтвердили вину Украины в крушении MH17

Независимые журналисты из издания Bonanza Media опубликовали слова полковника Вооружённых сил Украины, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского авиалайнера в Донбассе летом 2014 года.
Деловое.ТВ08:00
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Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне

Количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией в России, в июне снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат 7 августа на сайте Федеральной службы государственной статистики.
ИА Красная Весна7 августа в 14:47
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