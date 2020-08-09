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Говорит Москва
Говорит Москва

Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Лукашенко в очередной раз прокомментировал дело задержанных в Белоруссии россиян. По словам президента, Минск всегда будет готов на тесные отношения с Москвой и «ему всё равно, спровоцировала ли ситуацию третья страна».В источнике
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Газета.Ru

Соперница Лукашенко Тихановская проголосовала на выборах

Газета.Ru07:55
РИА Новости

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

РИА Новости04:57
ТАСС

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

ТАСС04:07
Lenta.ru

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Lenta.ru04:20
RT на русском

Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

RT на русском04:14
РБК

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

РБК04:34
Znak.com

Чем закончатся выборы в Белоруссии. Интервью Znak.com с бывшим аналитиком Лукашенко

Znak.comвчера в 23:21
КП - Беларусь

Как проголосовал на выборах Александр Лукашенко?

КП - Беларусь04:22

Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS
RT на русском09:46
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К избирательным участкам в Белоруссии выстроились длинные очереди

9 августа ЦИК Белоруссии пригрозил ввести на избирательных участках пропускной режим из-за возможного скопления людей вечером, заявила в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель комиссии Лидия Ермошина.
Forbes09:13
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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