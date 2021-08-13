РСПП попросил правительство заморозить акцизы на алкоголь до 2024 года

"Члены Российского союза промышленников и предпринимателей - крупнейшие производители алкогольной продукции, в т. ч. крупнейшие налогоплательщики в регионах присутствия, обращаются к вам с просьбой сохранить утвержденные президентом РФ ставки акциза на алкоголь в 2022-2024 годах, а также рассмотреть возможность заморозки акциза в перспективе трех лет", - говорится в документе.