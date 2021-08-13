Жителю Алтайского края Олегу Лавкину, обвиняемому в похищении 12-летней школьницы, инкриминируют еще два эпизода преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух девочек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
Украина осталась довольна «нервной реакцией» министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу участия иностранных государств в «Крымской платформе» — международной площадке по «деоккупации» полуострова.
"Члены Российского союза промышленников и предпринимателей - крупнейшие производители алкогольной продукции, в т. ч. крупнейшие налогоплательщики в регионах присутствия, обращаются к вам с просьбой сохранить утвержденные президентом РФ ставки акциза на алкоголь в 2022-2024 годах, а также рассмотреть возможность заморозки акциза в перспективе трех лет", - говорится в документе.
Прокуратура обжаловала приговор бывшему юристу ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве и просит запретить ей покидать пределы Москвы.