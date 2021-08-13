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Александр Лукашенко рассказал о передаче власти в Белоруссии новому поколению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как видит передачу власти новому поколению.
Общественная служба новостей
Белорусский лидер отметил, что необходимо «поставить на нужные рельсы» поколение управленцев, которое придет к власти.
Известия
Александр Лукашенко сказал, что обновленный проект Конституции Белоруссии намерены вынести на референдум не позднее февраля следующего года.
Газета.Ru
Россия, Китай и ряд других стран, напротив, считаю прошедшие выборы законными, а Лукашенко — легитимным главой белорусского государства.
Ведомости

С чего всё началось

Об этом в пятницу, 13 августа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи Рогачевского района, передает БЕЛТА
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Подробнее о событии

Лукашенко рассказал о плане передачи власти в Белоруссии новому поколению
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