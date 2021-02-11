Лукашенко назвал безопасность своих сторонников условием ухода из власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что готов уйти из власти только в том случае, если в стране не будет акций протеста и если его оппозиция предоставит гарантии безопасности его сторонникам.