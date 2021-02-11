Александр Лукашенко сравнил текущую ситуацию в Белоруссии с распадом СССР
Президент указал, что в государстве происходят значимые события, которые сравнимы с немногочисленными историческими событиями. «Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», — поделился Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Ситуацию в Белоруссии можно сравнить с распадом Советского Союза, заявил президент республики Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, передает «БелТА
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