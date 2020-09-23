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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Александр Лукашенко втайне вступил в должность президента Белоруссии

Уже в 18:00 на улицах Минска ожидаются акции протеста, а традиционный воскресный митинг оппозиции может стать особенно массовым. О том, что Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии, государственное информагентство «Белта» сообщило в 11:31 утра 23 сентября.В источнике
Павел Латушкобелорусский дипломат
Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации.
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RT на русском

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

RT на русском07:26
ТАСС

Речь Александра Лукашенко на церемонии инаугурации. Главное

ТАСС08:14
Коммерсантъ

Александр Лукашенко втайне вступил в должность президента Белоруссии

Коммерсантъ07:27
Lenta.ru

Тайную инаугурацию Лукашенко высмеяли в мемах

Lenta.ru08:26
Известия

В Минске опровергли секретность инаугурации Лукашенко

Известия06:29
РИА Новости

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

РИА Новости06:09
РБК

Лукашенко вступил в должность президента на закрытой церемонии

РБК04:32

Путин не вошел в топ-100 влиятельных людей мира по версии Time

Эксперты издания отметили "вес" в современном обществе борцов с коронавирусной инфекцией и активистов в борьбе за права человека Авторитетный американский журнал Time не включил президента России Владимира Путина в свежий список ста самых влиятельных людей планеты.
Толк06:20
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАССвчера в 06:22
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Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка

Главное преимущество покупки Тинькофф Банка в сравнении с альтернативными вариантами заключается в том, что она позволит "Яндексу" в сравнительно сжатые сроки стать заметным игроком рынка финтех-услуг, одновременно получив непосредственный доступ к соответствующим технологиям и экспертизе, отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.
Российская газета05:00
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«Денвер» обыграл «Лейкерс» в матче плей-офф НБА

В ночь со вторника на среду проходил финальный поединок в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации между "Денвер Наггетс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" Номинальные хозяева встречи оказались сильнее своих оппонентов.
Честный рейтинг букмекеров04:28

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В Париже 23 сентября закрыли для доступа посетителей Эйфелеву башню из-за угрозы взрыва: неизвестный по телефону угрожал привести в действие взрывное устройство на башне и кричал "Аллах акбар".
Российская газета07:44

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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США готовят ответ гиперзвуковому оружию России в космосе

Китай и Россия являются бесспорными лидерами в области гиперзвукового оружия, поэтому быстрое развертывание необходимых ресурсов для создания новых систем безопасности США является жизненно важным для американцев.
ПолитРоссиявчера в 11:02
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