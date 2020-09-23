Александр Лукашенко втайне вступил в должность президента Белоруссии
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Уже в 18:00 на улицах Минска ожидаются акции протеста, а традиционный воскресный митинг оппозиции может стать особенно массовым. О том, что Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии, государственное информагентство «Белта» сообщило в 11:31 утра 23 сентября.В источнике
Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации.
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