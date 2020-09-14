Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры между лидерами двух стран пройдут в закрытом режиме, сообщает телеканал «360».