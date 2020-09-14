Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Смотрите также
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Навального отключили от ИВЛ, он может вставать
Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве
Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей
Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки
В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Рустам Минниханов набрал 83,35% голосов на выборах главы Татарстана
В России загрузка коек для пациентов с коронавирусом составила 80%
Хореограф Папунаишвили расстался с женой
Московский «Локомотив» согласовал зарплату нападающему Манджукичу
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко после осенних выборов
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко
Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов
Путин оценил ситуацию в Белоруссии
Навального отключили от ИВЛ, он может вставать
Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве
Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД
Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил
В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Неймар обвинил футболиста «Марселя» в проявлении расизма
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
Союз архитекторов ответил на обвинения в желании снести Мавзолей
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
Kia объявила цены на новый Rio для России. Седан подорожал
Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры между лидерами двух стран пройдут в закрытом режиме, сообщает телеканал «360».В источнике
Подробнее о событии
Встреча президентов России и Белоруссии в Сочи пройдет в формате «один на один»
Кубанские новости02:13