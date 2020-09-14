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Петербургский дневник
Петербургский дневник

Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры между лидерами двух стран пройдут в закрытом режиме, сообщает телеканал «360».В источнике
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Наша версия

В Кремле оценили продолжительность переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Наша версия07:49
РИА Новости

В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко

РИА Новости09:11
Кубань 24

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Кубань 2404:21
NewInform

Встреча президентов России и Белоруссии пройдет без журналистов

NewInform04:21
URA.Ru

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

URA.Ru07:45
Кубанские новости

Встреча президентов России и Белоруссии в Сочи пройдет в формате «один на один»

Кубанские новости02:13
ТАСС

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

ТАСС07:41

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Live2404:41
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Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:45
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В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире Первого канала рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском09:18
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В России загрузка коек для пациентов с коронавирусом составила 80%

В настоящее время заняты почти 100 тыс. из 126 тыс. развернутых в России коек для пациентов с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 14 сентября в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
ИА Красная Весна09:05

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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Экономист Юрий Пронько: пенсионная реформа в России провалилась

Как пишет сайт телеканала «Царьград», Пронько отметил, что в ходе реформы не была претворена в жизнь ни одна из ее заявленных целей, за исключением повышения возраста выхода россиян на пенсию.
Аргументы недели09:16
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