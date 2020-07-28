Коронавирус
Радио МаякАлександр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом, передает РИА-Новости. Как сообщил белорусский лидер, болезнь прошла бессимптомно, он перенес её «на ногах». Заключение о том, что у президента Белоруссии был Ковид, выдали накануне врачи, рассказал сам Лукашенко.
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с чего всё началось
«Самое удивительное — вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус»,— сказал Александр Лукашенко на встрече c белорусскими силовиками при посещении войсковой части внутренних войск МВД (цитата по БелТА).Коммерсантъ10:49
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге
Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
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Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
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Жителям России назвали сроки девальвации рубля
Специалисты сообщили, когда, по их мнению, в России стоит ожидать девальвацию рубля.
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В США объявили номинантов на премию «Эмми»
Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на телевизионную премию «Эмми»/2020.
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Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
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Евгений Петросян появился на репетиции своего нового шоу с молодой супругой Татьяной Брухуновой.
Народные новости 07:52
Общество
В Минюсте рассказали, кого коснутся поправки о конфискации средств
В Минюсте России пояснили, что поправки о конфискации незаконно добытых средств в пользу Пенсионного фонда коснутся только госслужащих.
Газета.Ru 15:59
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Частная компания построит ядерный реактор для Луны
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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
Вести.Ru 06:50
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле его автомобиля в Ингушетии
«В Сунженском районе Ингушетии неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — информирует пресс-служба территориального управления Росгвардии по Ингушетии.
ФАН 15:32
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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РИА Новости 11:00
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При атаке боевиков убит командующий пехотной бригадой армии Ирака
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Врачи перевели актрису Елену Кондулайнен в палату интенсивной терапии. Ее состояние заметно ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
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Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
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Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
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Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева по делу о даче взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
ТАСС вчера в 02:27
Происшествия
СК завершил расследование дела бывшего зампреда правительства Сахалинской области
Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.
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Министерство инвестиционного развития реорганизовали в Забайкалье
В правительстве Забайкальского края реорганизовали министерство инвестиционного развития.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» и занял третье место в АПЛ
«Лестер» примет участие только в Лиге Европы, а большая четвёрка – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» отправляется в Лигу чемпионов.
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