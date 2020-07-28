Коронавирус

Радио МаякРадио МаякАлександр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом, передает РИА-Новости. Как сообщил белорусский лидер, болезнь прошла бессимптомно, он перенес её «на ногах». Заключение о том, что у президента Белоруссии был Ковид, выдали накануне врачи, рассказал сам Лукашенко.
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с чего всё началось
«Самое удивительное — вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус»,— сказал Александр Лукашенко на встрече c белорусскими силовиками при посещении войсковой части внутренних войск МВД (цитата по БелТА
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