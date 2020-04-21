Коронавирус
Город+Александр Медведев: «Газпром Арена» может стать временным госпиталем
ФК «Зенит» при необходимости может предоставить стадион на Крестовском острове под размещение коронавирусного госпиталя. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб несомненно пойдет на это, чтобы помочь городу, сообщают «Невские новости».
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с чего всё началось
Александр Медведев: Если потребуется, «Газпром Арену» можно использовать для развертывания госпиталя
«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя.Фонтанка.Ру04:39
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Медведев: «Зенит» готов предоставить «Зенит Арену» для развертывания госпиталя
Телеканал Санкт-Петербург07:21
Гендиректор «Зенита» готов предоставить «Газпром-Арену» для развертывания госпиталя
Спорт день за днем06:01
Александр Медведев: «Мы готовы предоставить „Газпром Арену“ под временный госпиталь»
Петербургский дневник06:55
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Общество
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 13:43
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
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Российская газета 11:31
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Astera 18 апреля в 16:19
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
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Советский спорт 01:17
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Цена нефти WTI упала ниже $8 за баррель
Цена нефти в ходе торгов в понедельник пробила минимумы 1986 года и достигла минимальной отметки в районе $7.65 за баррель.
Profinance.ru вчера в 12:38
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В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
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В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
РИА Новости 09:15
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Власти Италии просят российских военных помочь Брешии
Как сообщает ToDay News Ufa, власти Ломбардии просят о помощи российских военных специалистов, которые помогают Италии в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 13:16
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
Телеканал Санкт-Петербург 08:30
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Новак объяснил обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак после падения стоимости нефти WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию.
РИА Новости 13:08
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В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
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Российская газета 13:45
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Государственной думе РФ узаконят права соседей по даче.
Evo-rus.com 08:54
Экономика
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ТАСС 10:37
Происшествия
В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ
Возбуждено уголовное дело в отношении Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко.
Российская газета 12:25
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
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В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ вчера в 13:01
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"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
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В Тверской области вводят 1380 коек для пациентов с COVID
В Тверской области до 28 апреля развернут дополнительно 1380 коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
РИА Новости 11:00
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АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ
Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
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Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей
Патриарх Кирилл попросил у властей предоставить отсрочку по коммунальным платежам для церквей.
Деловое.ТВ 09:40
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 22 апреля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 22 апреля 2020 года.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
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Кино
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20