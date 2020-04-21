«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя.

с чего всё началось

ФК «Зенит» при необходимости может предоставить стадион на Крестовском острове под размещение коронавирусного госпиталя. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб несомненно пойдет на это, чтобы помочь городу, сообщают «Невские новости».

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