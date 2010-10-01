Футбол
Радио ЗенитАлександр Медведев: «С Кокориным подписан контракт до конца сезона»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью "Радио Зенит" рассказал о дальнейшей судьбе Александа Кокорина в петербургском клубе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лиона».
РБК 12:37
Происшествия
Госдума расширяет право задержанных на звонок близким
Прописывается, что право задержанного лица на один телефонный разговор в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции.
REGNUM 08:42
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.
ТАСС 02:44
Политика
Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»
Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Украина обвинила РФ в усилении позиций в Донбассе при помощи паспортизации
Разведка уточнила, что таким способом российская сторона хочет усилить свои позиции на международных переговорах, касающихся урегулирования ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 11:57
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Политика
США привели в боевую готовность войска
Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
Газета.Ru 12:23
Гаджеты
Vivo представила флагманский смартфон NEX 3 5G с уникальным экраном
Vivo официально представила серию NEX 3, которая включает в себя варианты 5G и 4G LTE.
Megaobzor.com 12:34
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Происшествия
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство
ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны за браконьерство в Японском море.
RT на русском 11:27
Политика
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Известия вчера в 08:18
Гаджеты
Появились первые тесты видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700XT
Компания Sapphire сегодня, судя по всему, представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 5700XT.
iXBT.com вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru 00:53
Политика
Аксенов воспротивился переименованию Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал прекратить обсуждение идеи присвоить региону двойное название Республика Крым — Таврида.
Известия 11:55
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
ВМС США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные.
РИА Новости 08:25
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Происшествия
В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального
Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального направили в Мосгорсуд уже около 140 апелляционных жалоб на обыски у них дома по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Интерфакс 02:18
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
РИА Новости 05:52
Экономика
«АЛРОСА» может приобрести «Кристалл» за 1,9 млрд рублей
Стоимость 100% пакета акций предприятия определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 млрд рублей.
Finam.Ru 11:36
Политика
Белоруссия захотела углублять отношения с США
Минск готов идти по пути углубления отношений с США, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Экономика сегодня 11:34
Спорт
Гимнастка Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Российская спортсменка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике.
ТАСС 12:12