Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортАлександр Медведев: «Зенит» в матче со «Спартаком» показал характер и заслуженно победил

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Футболисты "Зенита" в матче 18-го тура чемпионата России против "Спартака" в меньшинстве показали характер и одержали заслуженную победу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. "Зенит" в воскресенье в Санкт-Петербурге обыграл "Спартак" со счетом 1:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гендиректор «Зенита» ответил Тедеско, возмутившемуся судейским решением

Чемпионат08:43

Александр Медведев: «Зенит» в матче со «Спартаком» показал характер и заслуженно победил

ТАСС Спортвчера в 16:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
Политика

Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 09:02
Армия и оружие

Forbes рассказал о «винтажной» обороне России в Арктике

ФАН вчера в 23:51
Авто

Geely привезет в Россию новый кроссовер Geely Coolray

Компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, вскоре появится на российском рынке с новым именем – Geely Coolray.
Тарантас Ньюс 02:42
Космос

Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью

Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.
Life.ru 08:30
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак

Людмила Нарусова в эфире одного из телеканалов поделилась некоторыми подробностями частной жизни своей дочери Ксении Собчак.
Московский Комсомолец 05:12
Здоровье

В Саратовской области порог заболеваемости ОРВИ превышен на 15%

За неделю с 28 ноября по 1 декабря зарегистрировано 12 669 случаев острых респираторных вирусных инфекций.
Четвертая Власть 09:03
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Общество

Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка

Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.
ФАН 07:01
Экономика

Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
Российская газета 06:30
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Интерфакс 06:43
Гаджеты

Huawei выпустила обновление для старых смартфонов

Разработчики из Huawei неожиданно выпустили обновление для смартфона Honor Play 4x, который был выпущен более пяти лет назад - в октябре 2014 года, пишет Gizmochina.
Российская газета 09:31
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без мамы

Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина отметила свой первый день рождения без мамы. 1 декабря Вере исполнилось 13 лет.
Актуальные Новости 05:38
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Политика

Для ДФО продлили ввоз подержанных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные праворульные автомобили без системы ЭРА-ГЛОНАСС можно ввозить на Дальний Восток ещё год.
Провэд-медиа.рф 09:22
Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.
Хайтек+ 03:11
Армия и оружие

NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев

Новая газета вчера в 23:58
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Политика

Зеленский назвал «нормандский» саммит большой возможностью для диалога

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии на саммите в «нормандском формате» даст возможность начать диалог о завершении конфликта в Донбассе.
Rambler News Service 09:51
Общество

Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве

Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.
РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Lenta.ru 06:48
Происшествия

Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье

По делу о падении автобуса с моста в Забайкальском крае задержали организатора перевозки, ранее у него были проведены обыски.
Известия 08:52
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Здоровье

Врач назвал четыре главных врага сосудов

Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
News.ru вчера в 14:39
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке

Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
РЕН ТВ вчера в 19:26
Экономика

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
РИА Новости 02:11
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Технологии

Пользователь нашел невыпущенную игру по фильму «Человек-паук 4»

Пользователь показал прототип игры Spider-Man 4, которая должна была выйти по одноименному фильму Сэма Рэйми.
CyberSport.ru 08:47
Шоу-бизнес

Алексей Панин и Дана Борисова ответили на слухи об общем ребенке

Несколько дней назад СМИ распространили информацию о том, что у пары, которую никто не видел вместе, якобы будет общий ребенок.
Суть событий 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное