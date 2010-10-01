Футболисты "Зенита" в матче 18-го тура чемпионата России против "Спартака" в меньшинстве показали характер и одержали заслуженную победу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. "Зенит" в воскресенье в Санкт-Петербурге обыграл "Спартак" со счетом 1:0.

Александр Медведев: «Зенит» в матче со «Спартаком» показал характер и заслуженно победил

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