Футбол
Спорт день за днемАлександр Медведев раскрыл планы «Зенита» на зимнее трансферное окно
Глава петербургского клуба рассказал о желание приобрести игрока на конкретную позицию. «Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“», – приводит слова Медведева Радио «Зенит».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Александр Иванович Медведев: "Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе.Радио Зенитвчера в 09:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Медведев: «Зимой „Зенит“ планирует приобрести игрока на роль „десятки“»
Спорт-Экспрессвчера в 10:18
Гендиректор «Зенита» рассказал о Краневиттере и проанонсировал новые трансферы
Спорт день за днемвчера в 11:51
Медведев: «У „Зенита“ есть возможность и планы по приобретению зимой игрока на роль „десятки“»
Бомбардир.рувчера в 10:49
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Происшествия
Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Политика
Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом
Президент России Владимир Путин назвал придурками тех, кто заявлял, что Дальний Восток является балластом для страны, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 09:54
Единоборства
Стала известна сумма гонорара Хабиба Нурмагомедова за бой с Пуарье
Тренер и отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов озвучил журналистам сумму, которую его сын получил за бой против американского атлета Дастина Пуарье.
Петербургский дневник 01:59
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Футбол
Глушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал, как главным тренером красно-белых был назначен итальянский специалист Массимо Каррера.
RT на русском 02:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Здоровье
Аксенов предложил закрепить крымчан за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить крымчан за частными клиниками.
Московский Комсомолец 01:20
Экономика
ФНС перестанет блокировать счета за незначительные долги
ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги.
Право.ру 02:33
Общество
Греф заявил о необходимости «убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Наука
Отверстие в черепе у морских змей оказалось частью аналога жабр
Кровеносные сосуды под кожей морской змеи полосатого ластохвоста (Hydrophis cyanocinctus), расположенные напротив отверстия в черепе, образуют разветвленную сеть, которая снабжает мозг рептилии, пока та находится под водой.
N+1 вчера в 09:41
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС вчера в 08:23
Общество
Смертность от отравления алкоголем в России выросла на 17%
За первые 7 месяцев текущего года смертность от отравления алкоголем в России увеличилась на 17,2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.
Росбалт вчера в 08:36
Политика
Парламент Британии отклонил предложение Джонсона по досрочным выборам
Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
Взгляд.ру вчера в 16:38
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Экономика
Россияне стали меньше тратить на еду
В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Театры
Министр культуры вступил в переписку с Теодором Курентизсом
Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский обратился с письмом к бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису.
Коммерсантъ Пермь 01:24
Экономика
Закон о «песочницах» для бизнесменов разработали в Минэкономразвития
Целью закона о "песочницах" является создание универсального регуляторного инструмента развития технологий, тестирования инноваций в сфере бизнеса.
РЕН ТВ вчера в 18:21
Политика
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Гоша Куценко необычно поздравил Марию Миронову с беременностью
Телепрограмма вчера в 23:05
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
За год грудь женщины выросла на пять размеров, что сделало ее жизнь невыносимой. Британка начала сбор денег на операцию по уменьшению груди.
РЕН ТВ 00:30
Авто
Porsche показал конкурента Tesla
В компании полагают, что модель станет конкурентом Tesla, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:27
Происшествия
На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих
Вести.Ru 01:31