Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемАлександр Медведев раскрыл планы «Зенита» на зимнее трансферное окно

Глава петербургского клуба рассказал о желание приобрести игрока на конкретную позицию. «Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“», – приводит слова Медведева Радио «Зенит».
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Александр Медведев: «Была возможность отдать Кранневитера»

Александр Иванович Медведев: "Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе.
Радио Зенитвчера в 09:41

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Медведев: «Есть планы по приобретению „десятки“ для „Зенита“»

Sport24.ruвчера в 11:37

Александр Медведев: «Зимой „Зенит“ планирует приобрести игрока на роль „десятки“»

Спорт-Экспрессвчера в 10:18

Александр Медведев: «Ищем „десятку“»

Радио Зенитвчера в 09:54

Гендиректор «Зенита» рассказал о Краневиттере и проанонсировал новые трансферы

Спорт день за днемвчера в 11:51

Медведев: «У „Зенита“ есть возможность и планы по приобретению зимой игрока на роль „десятки“»

Бомбардир.рувчера в 10:49

Медведев поделился планами «Зенита» на зимнее трансферное окно

Чемпионатвчера в 10:49

Медведев рассказал о планах «Зенита» по зимним трансферам

Московский Комсомолецвчера в 12:03
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Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Происшествия

Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Политика

Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин назвал придурками тех, кто заявлял, что Дальний Восток является балластом для страны, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 09:54
Единоборства

Стала известна сумма гонорара Хабиба Нурмагомедова за бой с Пуарье

Тренер и отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов озвучил журналистам сумму, которую его сын получил за бой против американского атлета Дастина Пуарье.
Петербургский дневник 01:59
Происшествия

На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Технологии

В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook

В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Футбол

Глушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал, как главным тренером красно-белых был назначен итальянский специалист Массимо Каррера.
RT на русском 02:39
Политика

Абэ намерен обсудить с Путиным вопрос мирного договора

Life.ru 01:16
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
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Аксенов предложил закрепить крымчан за частными клиниками

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить крымчан за частными клиниками.
Московский Комсомолец 01:20
Экономика

ФНС перестанет блокировать счета за незначительные долги

ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги.
Право.ру 02:33
Общество

Греф заявил о необходимости «убить» экзамены

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Наука

Отверстие в черепе у морских змей оказалось частью аналога жабр

Кровеносные сосуды под кожей морской змеи полосатого ластохвоста (Hydrophis cyanocinctus), расположенные напротив отверстия в черепе, образуют разветвленную сеть, которая снабжает мозг рептилии, пока та находится под водой.
N+1 вчера в 09:41
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Общество

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС вчера в 08:23
Общество

Смертность от отравления алкоголем в России выросла на 17%

За первые 7 месяцев текущего года смертность от отравления алкоголем в России увеличилась на 17,2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.
Росбалт вчера в 08:36
Политика

Парламент Британии отклонил предложение Джонсона по досрочным выборам

Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
Взгляд.ру вчера в 16:38
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Экономика

Россияне стали меньше тратить на еду

В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Театры

Министр культуры вступил в переписку с Теодором Курентизсом

Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский обратился с письмом к бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису.
Коммерсантъ Пермь 01:24
Экономика

Закон о «песочницах» для бизнесменов разработали в Минэкономразвития

Целью закона о "песочницах" является создание универсального регуляторного инструмента развития технологий, тестирования инноваций в сфере бизнеса.
РЕН ТВ вчера в 18:21
Политика

Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Шоу-бизнес

Гоша Куценко необычно поздравил Марию Миронову с беременностью

Телепрограмма вчера в 23:05
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Здоровье

Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера

За год грудь женщины выросла на пять размеров, что сделало ее жизнь невыносимой. Британка начала сбор денег на операцию по уменьшению груди.
РЕН ТВ 00:30
Авто

Porsche показал конкурента Tesla

В компании полагают, что модель станет конкурентом Tesla, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:27
Происшествия

На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих

Вести.Ru 01:31
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