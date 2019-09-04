Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМедведев рассказал о планах «Зенита» по зимним трансферам

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал Радио «Зенит» о планах клуба на зимнее трансферное окно. По его словам, клуб может приобрести атакующего полузащитника.
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