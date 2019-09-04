Футбол
Спорт день за днемАлександр Медведев раскрыл планы «Зенита» на зимнее трансферное окно
Глава петербургского клуба рассказал о желание приобрести игрока на конкретную позицию. «Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“», – приводит слова Медведева Радио «Зенит».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Армия и оружие
Афганским военным сдались 40 боевиков ИГ* и 110 талибов
По меньшей мере 150 боевиков радикальных движений сдались афганским военным в восточной провинции Кунар, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора провинции.
РИА Новости 13:55
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Общество
Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством»
Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".
Газета.Ru 14:03
Шоу-бизнес
Ханна рассекретила имя дочери спустя год
3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.
WMJ.ru 05:01
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Гаджеты
Владельцы Tesla из-за сбоя в приложении не смогли открыть свои машины
Как сообщает интернет сервис Downdetector.com, сбой в самом деле наблюдался в этом приложении.
В городе R 05:43
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Политика
Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов
Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:50
Футбол
Алиссон, рассуждая о «Золотом мяче», вспомнил Льва Яшина
В 1963 году Яшин выиграл «Золотой мяч». Он до сих пор является единственным вратарем, который выигрывал этот трофей.
ProstoProSport 14:25
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций
Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев.
Российская газета 11:57
Наука
Хирургические маски спасли медперсонал от гриппа не хуже респираторов
Американские ученые провели исследование с участием почти трех тысяч медицинских работников и выяснили, что тряпичные хирургические маски защищают от гриппа не хуже респираторов N95, которые ограничивают попадание в дыхательные пути частиц размером до 0,3 микрона.
N+1 10:59
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Петербургский СКА в овертайме переиграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:51
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 01 сентября в 21:32
Политика
Список В.Ланового получил активную поддержку москвичей
Список народного артиста СССР Василия Ланового получил активную поддержку москвичей. Об этом сообщили «Аргументы и факты».
Агентство Москва 12:37
Футбол
«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
«Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
Чемпионат 13:09
Происшествия
В Ставрополье разбился штурмовик Су-25
В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
Петербургский дневник вчера в 08:36
Политика
Телеведущий Соловьев прогнозирует локальные войны на Украине
Известный телеведущий Владимир Соловьев считает, что в скором времени Украина будет обречена на войны местного значения.
Millionaire.ru 13:39
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Происшествия
Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве
"Назначить наказание Коваленко в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - цитирует ТАСС судью Олесю Менделееву.
Российская газета 11:17
Экономика
Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.
РБК 14:18
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы
В Кабардино-Балкарии (КБР) задержан мужчина, обстрелявший машину съемочной группы фильма "Чики".
Интерфакс 13:57
Кино
Названа дата премьеры сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт»
Названа уже дата премьеры продолжения – 19 марта 2021 года.
Культуромания 14:14
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
В центре итальянской Болоньи два гражданина России задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в городском полицейском управлении.
Ридус 13:17
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Политика
Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС
Президент Словении Борут Пахор во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС.
Lenta.ru 10:00