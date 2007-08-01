Футбол

Радио ЗенитРадио ЗенитАлександр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью нашей радиостанции рассказал о вогзможных трансферах.
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Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»

Радио Зенит10:00

Медведев рассказал о планах «Зенита» в зимнее трансферное окно

Спорт-Экспресс10:13

Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»

Спорт уик-энд10:09

Медведев: «„Зениту“ нужен атакующий защитник. У нас есть кандидаты»

Sport.ru11:00

Медведев: «Зениту» не помешает атакующий защитник. Клуб уже прошерстил рынок

Чемпионат10:55

Александр Медведев рассказал о возможных трансферах «Зенита»

Neva.Today11:29

Гендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке

RT на русском11:28
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
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В Италии сообщили о свадьбе Роналду

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Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
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С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав.
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