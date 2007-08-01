Футбол

Радио ЗенитРадио ЗенитАлександр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью нашей радиостанции рассказал о вогзможных трансферах.
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Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»

Радио Зенит10:00

Медведев рассказал о планах «Зенита» в зимнее трансферное окно

Спорт-Экспресс10:13

Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»

Спорт уик-энд10:09

Медведев: «„Зениту“ нужен атакующий защитник. У нас есть кандидаты»

Sport.ru11:00

Медведев: «Зениту» не помешает атакующий защитник. Клуб уже прошерстил рынок

Чемпионат10:55

Александр Медведев рассказал о возможных трансферах «Зенита»

Neva.Today11:29

Гендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке

RT на русском11:28
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Сбитая троллейбусом на Загородном проспекте девушка скончалась

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Ученые вырастили культурные растения на «марсианском» и «лунном» грунте

Naked Science 17 ноября в 19:02
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Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020

Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.
Профиль вчера в 12:59
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Водителей обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование

Отмечается, что водителей, у которых в ходе медосмотров выявят новую болезнь или ухудшение здоровья могут лишить водительских удостоверений.
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График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
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Украинский президент Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков для встречи вернувшихся из России кораблей, так как у его самолета отказал двигатель.
Газета.Ru 17:27
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Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий

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Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости 15:32
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

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Экс-игрок «Марселя» арестован полицией при изъятии тонны гашиша

Бывший форвард "Марселя" и испанской "Малаги" Серхио Контерас, известный также как Коке, был арестован по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает AFP.
РИА Новости 15:32
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
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Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

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ФНС России не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга

Федеральная налоговая служба России (ФНС) не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга, заявил глава ведомства Михаил Мишустин.
ПРАЙМ 16:46
Политика

Сжиженный газ для Украины прибыл из США в Польшу

Телеканал 360° 15:31
Кино

СМИ узнали о планах снять вторую часть «Джокера»

РБК 13:50
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Общество

Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей

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Газета.Ru 12:09
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Во Владивостоке ОМОН задержал новобрачных за стрельбу возле ЗАГСа

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Странная комета из чужой системы была на фото раньше, чем ее открыли

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LentaChel.ru вчера в 09:10
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Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
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Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

BFM.ru 10:12
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Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru 17:24
Футбол

Влашич получил травму в игре за сборную Хорватии

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за национальную команду со сборной Грузии.
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
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Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
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Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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