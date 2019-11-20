Генеральный директор «Зенита» сообщил, что у ряда игроков сборной заканчиваются контракты. При этом Медведев подчеркнул, что разговор на эту тему состоится в зимнее трансферное окно. Он подчеркнул, что обновление игроков не станет массовым, так как важно сохранить костяк и командный дух.

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