Футбол

Neva.TodayNeva.TodayАлександр Медведев рассказал о возможных трансферах «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» сообщил, что у ряда игроков сборной заканчиваются контракты. При этом Медведев подчеркнул, что разговор на эту тему состоится в зимнее трансферное окно. Он подчеркнул, что обновление игроков не станет массовым, так как важно сохранить костяк и командный дух.
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Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»

Радио Зенитвчера в 10:00

Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»

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Медведев рассказал о планах «Зенита» в зимнее трансферное окно

Спорт-Экспрессвчера в 10:13

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Sport.ruвчера в 11:00

Медведев: «Зениту» не помешает атакующий защитник. Клуб уже прошерстил рынок

Чемпионатвчера в 10:55

Александр Медведев рассказал о возможных трансферах «Зенита»

Neva.Todayвчера в 11:29

Гендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке

RT на русскомвчера в 11:28
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
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СМИ узнали о новых делах по хищениям на космодроме Восточный

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Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
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Газета.Ru вчера в 23:12
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
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Напомним, что 19 ноября в заключительном матче отборочного раунда к Евро-2020 сборная России победила в гостях команду Сан-Марино со счетом 5:0. В ходе игры российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу.
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РБК вчера в 22:00
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«Даже Порошенко такого не позволял»: в Раде рассказали об обмане украинцев

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Газета.Ru вчера в 20:52
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Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе

В новом варианте проекта образовательных стандартов предусмотрен выбор одного из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики.
РБК вчера в 23:00
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Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
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УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело в отношении национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Россией.
РБК вчера в 20:27
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Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

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В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости вчера в 16:56
Транспорт

Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Российская газета вчера в 18:16
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Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получили выплаты

Семьи пострадавших и погибшего при стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске получили выплаты из областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель правительства Приамурья.
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Член демократической партии, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не намерен давать указание генпрокурору открыть расследование против действующего американского лидера Дональда Трама в случае своей победы в президентской гонке в 2020 году.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей

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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
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Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
REGNUM вчера в 08:21
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