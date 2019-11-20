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Общество Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе В новом варианте проекта образовательных стандартов предусмотрен выбор одного из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики.

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