Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлександр Мостовой: «Никто не обвинит Россию, если у нее не получится в матче с Бельгией»

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Точного прогноза на встречу дать не могу, допускаю три исхода: победа россиян в 1 мяч, ничья или победа бельгийцев в 1 мяч. Все зависит от того, как пройдет начало матча, кто проведет его лучше. Бельгию ведь никто гнать вперед не будет, команда уже прошла отбор.
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Александр Мостовой: «Никто не обвинит Россию, если у нее не получится в матче с Бельгией»

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