Футбол
Sportbox.RUАлександр Мостовой — о зарплате Тедеско: «Это безобразно много»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлением о назначении Доменико Тедеско главным тренером красно-белых, а также прокомментировал зарплату немецкого специалиста в московском клубе.
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Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Происшествия
Киллер рассказал про убийство Михаила Круга
Аргументы и Факты 16:32
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 05:57
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой.
Актуальные Новости 03:52
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прилетят в Крым
Комсомольская правда вчера в 00:55
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском 19:44
Гаджеты
Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10
Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
Профиль 12 октября в 12:46
Футбол
Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной
Голами в составе сборной Украины отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, у португальцев отличился нападающий Криштиану Роналду (с пенальти).
Gazeta.SPb 19:08
Культура
Кузя из «Универа» снял клип о Кавказе
Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров. Пользователи в восторге от нового амплуа Кузи из сериала "Универ".
Piter.tv 06:25
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обсудили ВТС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров обсудили военно-техническое сотрудничество (ВТС).
News.ru 14:27
Игры
Death Stranding займет 55 гигабайт
На PlayStation 4 Pro игра займет 55 гигабайт. Horizon Zero Dawn, в которой используется тот же движок, требует 48,16 гигабайта.
Cyber.sports.ru 01:33
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:52
Происшествия
Таксист выбросил мать с двухлетним ребенком из машины в Новосибирске
14 октября в Новосибирске водитель такси силой вытащил из машины женщину с ребенком и уехал.
Om1.ru 21:00
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Теннис
Российский теннисист Медведев выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае (Китай).
Аргументы и Факты вчера в 08:15
Здоровье
К 2024 году средняя продолжительность жизни астраханцев увеличится до 78 лет
В свою очередь и.о. министра здравоохранения Астраханской области и депутат Габит Куандыков одобрил планы по реорганизации ряда медучреждений, но призвал правительство не допускать масштабных сокращений и снижения заработной платы медицинских сотрудников.
Южная служба новостей 03:03
Авто
General Motors презентовал нового конкурента Toyota Highlander
Концерн General Motors показал первое официальное изображение нового трехрядного кроссовера Buick Enclave.
Новые автомобили вчера в 23:11
Авто
Volkswagen планирует продать Lamborghini
Главный исполнительный директор Volkswagen Group AG Герберт Дисс сказал по этому поводу, что концерн планирует сосредоточить внимание на своих ключевых марках — Volkswagen, Audi и Porsche «во избежание чрезмерного количества рук в одной банке с печеньем».
UsedCars.ru 12:28
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия 05:39
Единоборства
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Pravda.Ru 08:33
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ
Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Происшествия
Следственный эксперимент выехал за рамки
Коммерсантъ 17:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 18:55