Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUАлександр Мостовой — о зарплате Тедеско: «Это безобразно много»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлением о назначении Доменико Тедеско главным тренером красно-белых, а также прокомментировал зарплату немецкого специалиста в московском клубе.
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