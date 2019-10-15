Футбол
Накануне.RuАлександр Мостовой назвал зарплату нового тренера «Спартака» «безобразно большой»
Экс-игрок московского "Спартака" Александр Мостовой поделился впечатлением о назначении нового главного тренера клуба Доменико Тедеско. Напомним, что о назначении тренера стало известно накануне.
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Армия и оружие
Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту
Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
Авто
Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
Армия и оружие
МИД РФ призвал не допустить столкновения Турции и Сирии
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что внешнеполитическое ведомство работает над недопущением прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции "Источник мира" проводимой Анкарой на севере страны.
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и пробилась на чемпионат Европы
Роналду и компания умудрились потерять очки ещё раз в матче с Сербией, поэтому для самостоятельного решения вопроса выхода в финальную стадию европейского первенства португальской сборной необходимо было набирать очки в Киеве.
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
Общество
Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП
В городе Абакан Республики Хакасия объявлен траур после гибели мэра города Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае.
Происшествия
Гравюру Сальвадора Дали похитили из галереи Сан-Франциско
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Здоровье
Дмитрий Медведев провёл заседание президиума Совета по нацпроектам
Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Армия и оружие
Корейцы показали полноразмерный макет собственного истребителя
Южнокорейская компания KAI на выставке вооружений ADEX в Сеуле представила полноразмерный макет перспективного истребителя KF-X.
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
Общество
«Магнит» прекратит возить продукты до магазинов фурами
Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров.
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество.
Гаджеты
Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка смартфонов за девять месяцев 2019 года
Пресс-служба Группы «М.Видео-Эльдорадо» (относится к ПФГ «САФМАР» предпринимателя М.Гуцериева) сообщила о том, что специалисты ритейлера завершили исследование развития отечественного рынка смартфонов за первые девять месяцев текущего года.
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Шоу-бизнес
Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева
Авто
Двойной багажник уже получила Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
Гаджеты
Новый Realme X2 Pro составит конкуренцию всем флагманам
Смартфон получит очень привлекательную стоимость, а учитывая, что разработчики оснастили устройство самыми современными «начинками», телефон сможет составить отличную конкуренцию современным флагманам.
Происшествия
В СКР научились устанавливать личности людей в масках
Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России (СКР) применяет технологии, помогающие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и специальной одеждой.