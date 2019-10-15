Футбол

Накануне.RuНакануне.RuАлександр Мостовой назвал зарплату нового тренера «Спартака» «безобразно большой»

Экс-игрок московского "Спартака" Александр Мостовой поделился впечатлением о назначении нового главного тренера клуба Доменико Тедеско. Напомним, что о назначении тренера стало известно накануне.
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Александр Мостовой назвал зарплату нового тренера «Спартака» «безобразно большой»

Накануне.Ru01:45

Александр Мостовой — о зарплате Тедеско: «Это безобразно много»

Sportbox.RUвчера в 14:09
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
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Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
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В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

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МИД РФ призвал не допустить столкновения Турции и Сирии

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что внешнеполитическое ведомство работает над недопущением прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции "Источник мира" проводимой Анкарой на севере страны.
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Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

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Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

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MedikForum.ru вчера в 12:35
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Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

РИА Новости 01:47
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
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Сборная Украины обыграла португальцев и пробилась на чемпионат Европы

Роналду и компания умудрились потерять очки ещё раз в матче с Сербией, поэтому для самостоятельного решения вопроса выхода в финальную стадию европейского первенства португальской сборной необходимо было набирать очки в Киеве.
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РИА Новости 02:56
Общество

Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП

В городе Абакан Республики Хакасия объявлен траур после гибели мэра города Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае.
ТАСС вчера в 23:55
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Гравюру Сальвадора Дали похитили из галереи Сан-Франциско

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Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
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Дмитрий Медведев провёл заседание президиума Совета по нацпроектам

Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Корейцы показали полноразмерный макет собственного истребителя

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В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия вчера в 10:26
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Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

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«Магнит» прекратит возить продукты до магазинов фурами

Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров.
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Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество.
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Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
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США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
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Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

WMJ.ru вчера в 08:36
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Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке

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В СКР научились устанавливать личности людей в масках

Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России (СКР) применяет технологии, помогающие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и специальной одеждой.
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