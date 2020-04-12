Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков. Специалисты всего мира пытаются найти вакцину от коронавируса, которым уже заболели больше 1,7 миллиона человек.

Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса

Армия и оружие Наев вернулся и снова убивает мирных жителей Донбасса Изначально перевод Наева от непосредственного командования войсками на штабную работу воспринимался многими жителями Украины и Донбасса, как, пусть и робкий, но всё же шаг к миру.

Общество Минкомсвязь создала мобильное приложение для выдачи пропусков В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" от Минкомсвязи, где можно оформить цифровой пропуск для перемещения по городу на карантине, пишет РИА "Новости". 717

Энергетика Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. 102

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.

Общество МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 223

Общество Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск. 75

Общество Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 69

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Футбол Мертенс не планирует продлевать контракт с «Наполи» Форвард «Наполи» Дрис Мертенс не будет продлевать контракт, сообщают итальянские СМИ.

Здоровье В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней. 164

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Транспорт РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании. 73