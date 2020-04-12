Коронавирус
StarHit.ruАлександр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков. Специалисты всего мира пытаются найти вакцину от коронавируса, которым уже заболели больше 1,7 миллиона человек.
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Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Армия и оружие
Наев вернулся и снова убивает мирных жителей Донбасса
Изначально перевод Наева от непосредственного командования войсками на штабную работу воспринимался многими жителями Украины и Донбасса, как, пусть и робкий, но всё же шаг к миру.
Новостной фронт 13:21
Общество
Минкомсвязь создала мобильное приложение для выдачи пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" от Минкомсвязи, где можно оформить цифровой пропуск для перемещения по городу на карантине, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:45
Происшествия
В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам МВД.
Российская газета 14:41
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Экономика
Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Известия 13:39
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
Конор Макгрегор предрек Ирландии революцию
Bookmaker-ratings.ru 10:45
Общество
Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками
Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
Вести.Ru 10:42
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
Общество
Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ
Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова попала в реанимацию
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
Общество
Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 04:46
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
Общество
Вывозной рейс из США в Россию состоится 14 апреля
Как сообщается в специальном телеграм-канале, созданном Минкомсвязью, рейс Аэрофлота для граждан России из Нью-Йорка в Москву вылет в 19:20 (местного времени).
Эхо Москвы 14:01
Политика
МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
Известия 14:15
Авто
Очень редкий Puch 500 GE уйдет с молотка
На аукционе Sotheby's продадут очень редкий Puch 500 GE, который был выпущен всего в количестве 3-х машин.
SpeedMe 09 апреля в 15:20
Футбол
Мертенс не планирует продлевать контракт с «Наполи»
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс не будет продлевать контракт, сообщают итальянские СМИ.
Спорт-Экспресс вчера в 03:46
Здоровье
В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров
Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней.
Бел.Ру 02:26
Политика
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 550
Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.
RT на русском вчера в 21:17
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 23:01
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Кино
Disney займется перезапуском мультфильма «Робин Гуд»
СМИ отмечают, что новый фильм будет исполнен в жанре киномюзикла и будет представлен на стриминговом сервисе Disney+, минуя кинотеатральный прокат.
Piter.tv 14:16
Общество
Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели
В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.
Ридус 12:48
Политика
МИД Чехии ответил на уголовное дело по сносу памятника Коневу
МИД Чехии отреагировал на возбуждение Россией уголовного дела по поводу сноса памятника Коневу в Праге.
News.ru 10 апреля в 17:28