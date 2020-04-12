Коронавирус

StarHit.ruStarHit.ruАлександр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса

Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков. Специалисты всего мира пытаются найти вакцину от коронавируса, которым уже заболели больше 1,7 миллиона человек.
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Врач заявил о «русском чуде» в ситуации с коронавирусом

RT на русскомвчера в 10:47

Убивает больше людей, чем коронавирус: Доктор Мясников о страшном попутчике COVID-19

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Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

REGNUMвчера в 20:45

Доктор Мясников объяснил «русское чудо» с коронавирусом

Газета.Ru07:37

«Коронавирус нас явно щадит»: Мясников высказался о COVID-19

РИА Новостивчера в 10:43

Доктор Мясников рассказал про «русское чудо», о котором все молчат

Комсомольская правдавчера в 09:30

Мясников объяснил, почему Россия оказалась лучше готова к коронавирусу, чем ЕС и США

ФАНвчера в 05:54
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
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Армия и оружие

Наев вернулся и снова убивает мирных жителей Донбасса

Изначально перевод Наева от непосредственного командования войсками на штабную работу воспринимался многими жителями Украины и Донбасса, как, пусть и робкий, но всё же шаг к миру.
Новостной фронт 13:21
Общество

Минкомсвязь создала мобильное приложение для выдачи пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" от Минкомсвязи, где можно оформить цифровой пропуск для перемещения по городу на карантине, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:45
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Происшествия

В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам МВД.
Российская газета 14:41
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Экономика

Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Известия 13:39
1,3K
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
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Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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Общество

Конор Макгрегор предрек Ирландии революцию

Bookmaker-ratings.ru 10:45
Общество

Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками

Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
Вести.Ru 10:42
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Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
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Общество

Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ

Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
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Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс 04:43
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Общество

Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом

Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 04:46
1,1K
Общество

Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам

С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
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Происшествия

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
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Общество

Вывозной рейс из США в Россию состоится 14 апреля

Как сообщается в специальном телеграм-канале, созданном Минкомсвязью, рейс Аэрофлота для граждан России из Нью-Йорка в Москву вылет в 19:20 (местного времени).
Эхо Москвы 14:01
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Политика

МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию

«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
Известия 14:15
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Авто

Очень редкий Puch 500 GE уйдет с молотка

На аукционе Sotheby's продадут очень редкий Puch 500 GE, который был выпущен всего в количестве 3-х машин.
SpeedMe 09 апреля в 15:20
2
Футбол

Мертенс не планирует продлевать контракт с «Наполи»

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс не будет продлевать контракт, сообщают итальянские СМИ.
Спорт-Экспресс вчера в 03:46
Здоровье

В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров

Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней.
Бел.Ру 02:26
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Политика

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 550

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.
RT на русском вчера в 21:17
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Армия и оружие

В Сирию переброшено 150 российских танков и бронетранспортеров

ГЛАС.RU 05:05
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Политика

Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 23:01
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
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Кино

Disney займется перезапуском мультфильма «Робин Гуд»

СМИ отмечают, что новый фильм будет исполнен в жанре киномюзикла и будет представлен на стриминговом сервисе Disney+, минуя кинотеатральный прокат.
Piter.tv 14:16
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Общество

Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели

В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.
Ридус 12:48
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Политика

МИД Чехии ответил на уголовное дело по сносу памятника Коневу

МИД Чехии отреагировал на возбуждение Россией уголовного дела по поводу сноса памятника Коневу в Праге.
News.ru 10 апреля в 17:28
4,3K
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Мясников Александр Леонидович
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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